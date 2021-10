COLUMN Dinsdag wordt de derde Quiet 500 gelanceerd. Moet dat nou?

2 oktober Moet dat nou? Was mijn eerste reactie. Is dat nu echt weer zo nodig? Een klein jaar geleden was het, en ik hoorde dat er een derde Quiet 500 gemaakt zou worden. Na de glans- en glossyrijke start in 2013 en het fraaie schuurpapieren vervolg in 2016 was het inderdaad wat stiller geworden rond stille armoede. Maar, dacht ik toen, dat prachtige initiatief heeft toch allang veel meer opgeleverd dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden?