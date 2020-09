Kleine injectie brengt de economie op gang

De Brabantse ­natuur is op veel plekken overbelast met stikstof. Omdat van de Raad van State sinds mei 2019 alleen vergunningen mogen worden afgegeven als is aangetoond dat deze activiteiten geen negatieve effecten op de natuur hebben, zitten economische ontwikkelingen op sommige plekken in Brabant op slot. Met name in de buurt van natuurgebieden is het niet mogelijk om woningen te bouwen en nieuwe bedrijven te vestigen die zorgen voor meer banen. De oplossingen die sindsdien zijn bedacht, zoals de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur op snelwegen en de inmiddels alweer ingetrokken veevoermaatregel, hebben het stikstofprobleem niet uit de wereld geholpen.