Kletsen mag bij de gezellige kletskassa, maar o wee als iemand hulp nodig heeft

Column De heiligver­kla­ring van de vertrekken­de Wim van de Donk

21 januari Op zichzelf beschikken wij over een rijke taal waarmee wij in alle situaties voldoende uit de voeten kunnen. Toch is het maar de vraag of er bruikbare woorden zijn om de verwarring in de provincie Noord-Brabant te beschrijven toen de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, bekendmaakte dat hij aftreedt.