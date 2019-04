Klimaatspijbelen gaat over ónze toekomst

Voor mij was 7 februari, de dag van de eerste scholierenstaking, een hele bijzondere en mooie dag. Als je daar staat tussen 15.000 eensgezinde jongeren voel je je onoverwinnelijk. Je staat daar voor jouw toekomst. Eindelijk wordt er wel aandacht besteed aan jouw mening (en die van minstens 15.000 anderen). Vervolgens kom je thuis en komen de reacties van de media. Ineens zijn we allemaal linksgeïndoctrineerde, hypocriete en ordinaire spijbelaars die een dagje vrij wilden om wiet te gaan ­roken in Den Haag.