Klokken voorzien in een seculiere behoefte

Kerstbrood en tranen; waarom ons werk soms zo bijzonder is

22 december En opeens zat hij daar te vechten tegen zijn tranen. Onze doorgaans zo ­stoïcijnse verslaggever, bijna dertig jaar ervaring. Hij was door collega’s voor de camera gezet om te vertellen over zijn meest indrukwekkende klus het afgelopen jaar. Het spoorwegongeval in Oss. Peter vertelde hoe hij naar de plek was gegaan, hoe mensen meteen het hele verhaal vertelden, en dat hij het nauwelijks kon bevatten. Hij vertelde over de open brief die ­ouders later hadden geschreven. Dat hun dochtertjes hand in hand in het mortuarium hadden gelegen... En daar stokte zijn stem en viel hij even helemaal stil.