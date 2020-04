Komt de Brabantse pakkerd terug na deze crisis?

‘Rijden mag, en ik zag meteen filevor­ming op de Ring­baan-Noord’

4 april Rijden mag. Dit weekend. In de auto bijvoorbeeld. In je eentje. Het is mooi weer. Je kunt er even op uit. Je moet alleen niet willen uitstappen. Voor je het weet, hou je halt naast een ander. En zit je in iemands anderhalve meter. Of iemand anders in die van jou. En dat moeten we niet hebben. Voorlopig.