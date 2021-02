Kringetjesverjaardag bij Bert en Gerda

column Polonaise van schaatsers

14 februari Naast de Britse, Zuid-Afrikaanse en Portugese variant van corona stak afgelopen week ook nog eens de gevreesde Friesche variant de kop op, oftewel de zeer besmettelijke Elfstedenkoorts. Net op het moment dat de opwinding over het gezellige winterweer in Huize Scheepers al verdwenen was als sneeuw voor de zon.