Kunsten mogen van de provincie in de varkensstront zakken

Ook apen kunnen het belang van cultuur zien. Nu die beesten in het Provincie­huis nog

11 mei De ophef is groot. Overal duiken berichtjes op van mensen die roepen dat het een schande is, rondom schofferend dat het nieuwe provinciebestuur het mes zet in allerhande cultuursubsidies en ook maar meteen de gedeputeerde voor Cultuur heeft ingeruild voor eentje voor Vrije Tijd en Erfgoed.