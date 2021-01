Laadpaalkaart, laat-ons-met-rust-kaart, laat-mama-even-rustig-werken-kaart ...

Column Een hek tegen de wolf? Laat failliete onderne­mers maar schaapsher­der worden

10 januari Een hek, honderdvijftig strekkende kilometer, willen ze. Om wolven buiten te houden. Een stel Friese boeren is bloedserieus; ze mogen de wolf niet doodschieten, ze willen individueel geen geld uitgeven aan hekken of rasters, en dus moet de hele provincie maar achter een hek. Of de rest van de wereld achter een hek, dat is een kwestie van perspectief.