Laat het Brabants cultuurbouwwerk niet instorten

Vakantie­voor­pret is meestal leuker dan de reis zelf. Dat belooft dus weinig goeds

15 mei ‘Wat denk jij, mogen we of mogen we niet? En áls we mogen, gaan we dan of gaan we niet?’ Mijn man wordt inmiddels gek van mij, want dit vraag ik hem minimaal één keer per dag terwijl er maar één antwoord is: rustig afwachten en als we een jaar niet kunnen is dat natuurlijk helemaal geen ramp.