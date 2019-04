Laptops in de klas: een ramp

Column Aan het Bossche dierproe­ven­cen­trum zie je verder niets

16 april Op reportagereis in dictaturen wil ik graag even bij de geheime dienst kijken. Hoge hekken, camera's, wachtposten, een fotoverbod, maar aan zo'n gebouw zelf zie je helemaal niets. Het kan zomaar een keurig kantoor zijn van een verzekeringsmaatschappij of een firma in zonnepanelen; folterkamers zijn altijd anoniem en aan het daglicht onttrokken.