Laten we die vrijheid van godsdienst koesteren

De grondlegger van de kapitalistische economie, Adam Smith, wist overigens wel beter in zijn boek The Wealth of Nations (1776). Hij stelde vast dat het economisch handelen van de mens gestuurd wordt door de hand van God, waarmee hij de afstemming van vraag en aanbod als marktwerking plastisch aanduidde. Nu zei Adam Smith ook dat aan het economisch handelen daarnaast ook morele en godsdienstige overwegingen ten grondslag moeten liggen. En zo wees de grote socioloog Max Weber in zijn The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1905) erop dat voor het westerse kapitalisme het calvinisme de geestelijke basis vormde. Die geschiedenis met haar werk in uitvoering, gemotiveerd door de christelijke godsdienst, die wil toch wat! En dan hebben we het nog niet eens gehad over de doorwerking van de atheïstische levensovertuiging in het communisme – godsdienst is opium voor het volk – waarvoor Karl Marx het theoretisch kader beschreef in Das Kapital (1867).