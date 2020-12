Laten we in elkaars schoenen gaan staan

Column Al die lege winkels stralen machteloos­heid en wanhoop uit

11 december Als het vroeger bij ons thuis een slappe dag was in de winkel, ging mijn vader zo achteloos mogelijk in onze straat spieden. Waren er bij onze concurrenten ook geen klanten, dan stemde dat tot tevredenheid. Was het daar wel druk: chagrijn. Als het bij ons druk was en bij de rest niet: lekker puh.