Lelijkste plekje in ons land, de V&D in Oss, eindelijk omsingeld en gesloopt

Column Gekwetst door ‘normaal haar’ op de sham­poofles

10 maart Tot nog toe heb ik mijn lezers hier niet mee lastiggevallen, maar het is niet anders: ik heb nogal vet haar. Gelukkig heeft het woord ‘vet’ in de loop der jaren een steeds positievere klank gekregen. Ooit was ‘vet’ synoniem aan kleverig en vadsig, nu is het opgewaardeerd tot iets geweldigs, ‘vetgaaf’.