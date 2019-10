Lesgeven in het speciaal onderwijs? Dat is topsport!

Fietsen en appen tegelijk, echt: hóe dan?!

23 oktober Op YouTube is een prachtig filmpje te vinden waarin mensen op straat – we schrijven 1998 – gevraagd wordt of ze een mobiele telefoon hebben. Veruit de meesten antwoorden van niet. Want, zeggen ze – en wat waren die mensen eigenlijk wijs! – waarom zou je in vredesnaam áltijd bereikbaar willen zijn? Wat een aanstellerij trouwens, zo’n ding: zo belangrijk dat ze zo vaak gebeld worden zijn ze helemaal niet. Een mevrouw moet zelfs ­lachen: dan ben je aan het fietsen of zo en dan word je gebeld, het idéé!