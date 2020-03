Lessen voor de overlevenden

column ‘Corona, het examen waarvoor we niet konden leren’

27 maart De zenuwen gieren door m’n lijf. Door komende dinsdag. De dag dat de klas die Nederland heet, haar schoolexamenpunt zal terugkrijgen van Meneer Rutte. Een schoolexamen waarvoor we niet konden leren; we hoefden enkel goed op te letten in de les. Dan zouden we alles moeten kennen.