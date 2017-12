'Let it snow, let it snow!' Waarom er geen leuker nieuws is dan sneeuwnieuws

Het zijn de leukste dagen om op een nieuwsredactie te werken: als het sneeuwt. Waarom? Het leuke van deze rubriek is dat je vanzelf wat meer stil bij de waarom-vraag (volgens mijn oude journalistieke leermeester de belangrijkste vraag die er is). Bij deze dus een poging om de charme van sneeuw als nieuwsfenomeen te ontrafelen.

Zodra er een laag van voldoende dikte ligt, scoort sneeuw torenhoog op een van de belangrijkste nieuws-criteria: impact. Snelwegen staan vast, het treinverkeer smoort, werknemers blijven thuis, ouderen durven niet meer naar buiten en via nieuwssites, radio en televisie klinken non-stop de waarschuwingen van autoriteiten. Alles is in de ban van sneeuw. Een slim weerbureau ruikt marketing-kansen en lanceert het woord 'sneeuwinfarct'. Dat gretig door de media wordt overgenomen.

Extra nieuwspunten krijgt sneeuw omdat het fenomeen zo lekker dichtbij is. Iedereen snapt het, iedereen heeft er last van. We zijn ook opeens allemaal onderdeel van het nieuws. We zijn allemaal gedupeerden en hebben allemaal een verhaal. Zijn we geen slachtoffer, dan zijn we wel lyrisch over wat we hebben gezien. Zó mooi!

En daarmee zijn we meteen bij een ander facet van de sneeuwkristallen. Want o, wat kun je er een verschrikkelijk mooie beelden bij maken. Ravages op witbesneeuwde wegen, stoere formaties sneeuwschuivers, kleumende reizigers, prachtige wintertafereeltjes en drone-beelden van zwarte kronkelriviertjes in een wit landschap.

Ook de sfeer is een pré. We raken massaal in een staat van lichte opwinding. Dat komt door de hierboven beschreven punten, maar ook wel omdat je er opgewonden en vrolijk over mág zijn. Je mening is namelijk totaal irrelevant en vrijblijvend. Aan witte sneeuw kun je toch niets veranderen, anders dan aan zwarte pieten. Schuldig hoeven we ons ook niet te voelen, want er is doorgaans geen grotere schade dan een enorme hoeveelheid tijdverlies en flink wat gedeukt blik.

Fijn is dat sneeuw - anders dan kabinetsformaties - doorgaans snel weer voorbij is. Als nieuwsconsument raak je zodoende niet snel overvoerd. Een dagje dooi en het is klaar.