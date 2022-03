Leven in een land waar de waarheid verboden is en internet afgesloten

Column Hunkemöl­ler is weer Nederlands maar het blijft opmerke­lijk stil

Het bericht dat de lingerieketen Hunkemöller weer in Nederlandse handen is, heeft nergens tot een reactie geleid. Geen juichende commentaren in de dagbladen (‘Unilever en Shell weg, maar Hunkemöller terug!’), geen emotionele ingezonden stukken, geen lingeriedeskundigen in de praatshows die toch allemaal verlegen zitten om nieuwe onderwerpen, en zelfs geen platte grappen van Johan Derksen of Gijp.

28 maart