Leven met verwoestende geheimen. Het is overal, je leest het weinig.

Ze was een vriendin die al haar hele leven een geheim bij zich droeg. Zelfs haar latere echtgenoot had ze nooit verteld wat was gebeurd toen ze nog een jong meisje was. Dat ze nádat het was gebeurd, tijdens een logeerpartij, voortaan bij het lichtste geluid naar de badkamer vluchtte, de deur op slot deed en de nacht doorbracht in een koude, lege badkuip. Hard, maar veilig achter een gesloten deur. Toen ze het eindelijk durfde te vertellen, was ze inmiddels de 50 gepasseerd. Nog steeds sliep ze pas als het weer bijna licht werd, een hand voor haar borsten en een hand voor haar kruis.



Ze gaf me haar vertrouwen en leerde me hoeveel verschillende redenen er waren om geheimen bij je te houden. Schaamte, twijfel aan jezelf, de angst om niet te worden geloofd, de aarzeling om een gezin - het gezin van de dader - kapot te maken. Ze opende me de ogen en liet me zien dat ze overal waren, de slachtoffers van, nou ja, mannen die hun driften niet beteugelden en misschien geen idee hadden (nee?) van wat ze aanrichtten.