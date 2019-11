Levensverhalen zijn overal, vraag maar aan Lex

Armoede is overal, maar tegelijker­tijd zo onzicht­baar

29 oktober Het was de blik in haar ogen. Leeg. Treurig. Moe vooral. De 61-jarige Ulrica de la Mar uit Breda vertelde in de weekendbijlage hoe het is om in ­armoede te leven. Dat ze buiten de deur vrolijk en optimistisch is, maar thuis loopt te piekeren.