Lid van de Navo?

Column Oogstjaar moralisten (1): geen oranje straten was een grote overwin­ning

We staan er niet iedere dag bij stil, maar de grootste meerderheid in dit verdeelde land zijn de moralisten. Velen zijn geboren met het wijzende vingertje, het is vlak na de bevalling meteen al het eerste gebaar dat zij in hun fronsende en vermanende leven maken. Anderen verwerven deze nobele eigenschap op latere leeftijd, vooral door toenemend inzicht.

26 december