Lili en Howick verdienen excuses politici

Ergernis? Veel dementeren­den moeten ook weleens naar de supermarkt

10 september Zo in de rij bij de kassa van de supermarkt gebeurt er meestal genoeg wat ergerniswaardig is. Mensen die zo asociaal zijn dat ze gewoon doorgaan met bellen als ze aan de beurt zijn zonder de caissière een blik waardig te gunnen. Of die - oeps vergeten! - alwéér de bananen, sperziebonen en tomaten niet hebben afgewogen. Toppunt: klanten die op hun dooie gemak een kar vol boodschappen inpakken terwijl allang is gezegd dat het dan 98.16 euro is en de rij intussen aanzwelt.