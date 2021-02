Lockdownrellen en polarisatie: wat is de les?

Column Bezems als symbool van verontwaar­di­ging

27 januari In dagen van razernij is de werkelijkheid nog weer rapper dan je verbeelding. Na de plundering van een Jumbo City in Eindhoven stelde ik mij in de column van dinsdag voor dat ook de onze zou worden aangevallen door een bende straatrovers. Dat gebeurde prompt maandagavond. De dinsdagkrant was nog niet verschenen, anders had ik me haast schuldig gevoeld.