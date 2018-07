Lokaal vrijwilligerswerk bloeit maar de tijd dringt

opinie ‘Je staat niet op feesboek’ of ‘je hebt geen wotsep’; wat is de meerwaarde van ’n mobieltje?

7:08 Ja, ik beschik ook over een mobiele telefoon, waarmee ik ook kan sms’en. Hij is klein en past precies in mijn sleuteletui, zodat ik hem altijd bij me heb (als ik de sleutels niet vergeet!). Ik gebruik hem als het dringend is en meer heb ik ook niet nodig. Ik vind niet dat ik elke minuut overal voor iedereen bereikbaar hoef te zijn.