Loop Annie Schreijer-Pierik vooral niet in de weg

Column Waarom aftreden? CDA’ers zijn juist heel goed in de spagaat

12 november De twee Brabantse provinciebestuurders van het CDA zijn afgetreden omdat zij zich, naar hun eigen waarneming, in een spagaat bevonden. Om het allemaal nog enigszins te kunnen volgen, ben ik daarom maar eens gaan uitzoeken wat een spagaat precies is. En wat je overkomt als je daar in zit. Want de stikstofcrisis is al ingewikkeld genoeg; daar komt nu ook de spagaat nog bij.