Lukt het inleveren van blikjes of zijn mensen tegen elke verplichting?

Na Wil­lem-Alexan­der kan de monarchie worden afgeschaft

Voormalig D66-leider Alexander Pechtold vindt dat de politiek moet discussiëren over de vraag of Nederland nog wel een monarchie moet hebben. Zelf vindt hij het koningschap ‘niet meer houdbaar’ en het zou volgens hem goed zijn als Willem-Alexander de laatste koning is.