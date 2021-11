Maagd Maria weigert in haar kapel aanslag rioolbelasting want ze heeft daar geen toilet

Wellicht nog belangrijker is een tweede onderscheid: in veel protestante kerken is een openbaar toilet, vaak gastvrij meteen al bij de ingang. Wie in katholieke kerken drang krijgt, moet meestal ergens in de sacristie terecht, waar je eigenlijk niet hoort te komen, of je moet de doorgang naar de belendende pastorie weten te vinden. De redenen hiervoor zullen ongetwijfeld historisch zijn. Maar wellicht is er ook diepgravend urologisch onderzoek gedaan naar het verschil in blaastypen tussen de diverse gezindten.