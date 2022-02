Maak je bezwaar, krijg je een Silotel én een parkeergarage in de achtertuin

Poll Opinie | Spookslot in de Efteling verdient bescher­ming tegen afbraak

De Efteling-directie wil het attractiepark moderniseren en de commerciële mogelijkheden ervan beter benutten. In haar plannen is geen ruimte meer voor het nostalgische Spookslot. Duizenden Efteling-liefhebbers hebben een petitie tegen de sloop ondertekend. Dit opinie-artikel is geschreven door Tom Vos. Hij is redacteur van het BD, Efteling-fan en een van de ondertekenaars van de petitie tegen de sloop van het Spookslot.

1 februari