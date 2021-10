Maak zachte stemmen hoorbaar in de formatie

‘Als Schmidt inkopen heeft gedaan, mag John de Jong afrekenen bij de kassa’

2 oktober De zon scheen in Graz, de terrassen vulden zich met fans van PSV. Gretig stapte de voorzitter van de supportersclub naar voren om zijn zegje te doen op ESPN. Verzwegen bleven de vechtpartijen die voor drie PSV-aanhangers in een Oostenrijkse cel waren geëindigd. Het ging wéér over Roger Schmidt.