Maatschappijleer maakt van ons bewuste burgers

Midden in het bos houd ik met koude vingers de camera vast. ,,Kan je wat meer naar rechts staan? Ja, zo is goed, de belichting is mooi.” Mijn klasgenoten en ik, wij hebben allemaal een rode neus van het te lang in de kou staan, maar toch glimlachen we. Zondag moeten wij ons campagnefilmpje voor onze zogenaamde eigen politieke partij inleveren. Een mooie opdracht van maatschappijleer voor ons, eindexamenleerlingen, van wie sommigen binnenkort voor het eerst mogen stemmen. We zijn namelijk zelf actief bezig met het toepassen van de lesstof. Met wie willen wij een coalitie vormen? Welke parlementaire bevoegdheden zullen we gebruiken?