Made in Meierijstad, de minst creatieve gemeente van ­Brabant

Liefst tweehonderd mensen dachten er mee over het citymarketingbeleid, want zo heet dat dan met een duur woord. Dat zijn dus vier touringbussen vol creatieve types die, zo stel ik me dat dan voor, dagenlang dachten en dachten en pen en papier op hun nachtkastje legden tot die éne geniale ingeving kwam waarin alles zat. En petit ­comité brainstormen in een vergaderhok in het gemeentehuis of tijdens een lunchwandeling.