Marcheer aan het hoofd van de ideeën van je eeuw

Dé grote klus voor het nieuwe provincie­be­stuur: hoe zorgen we dat bij een tweede coronagolf minder doden vallen?

17 mei Hij hakte er wel in, onze voorpagina van de vrijdagkrant. Met een grimmige doodskop in een zwarte wolk, die opsteeg uit de contouren van een even zwart Brabant. Vuile lucht & corona, stond in de wolk. De plaat van vormgever Eric Schreurs illustreerde een onrustbarend nieuwsverhaal waarin tal van deskundigen de noodklok luidden. De vuile lucht in Brabant heeft mensen extra kwetsbaar gemaakt voor corona, was de strekking. Vooral in het oosten van de provincie, waar de veehouderij veel fijnstof uitstoot, zijn daardoor buitensporig veel doden gevallen.