Marggraff is ook na zijn dood nog lekker dwars

Column Bij klikken hoor je een vervelend gevoel te houden

6 december Klikken is vanouds een heel vervelende en vooral ook zielige eigenschap. Bij ons op school zaten jongens die gemeen schopten en meisjes die krabden, maar die zullen later allemaal wel goed terecht zijn gekomen, in het bedrijfsleven of de politiek. Klikken was veel erger, want laf.