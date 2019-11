Marktplaats is de as van heel veel kwaad

Column FC Den Bosch: Excuus aanbieden is ook een kunst

21 november Het is nu helemaal maar goed dat het Songfestival aan Den Bosch voorbij is gegaan. Want dan hadden kijkers over de hele wereld zitten peinzen: Den Bosch, is dat niet die racistische stad die een tijdje geleden nog op CNN was? Met die zwarte voetballer die haast moest huilen van ellende?