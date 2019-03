Marloes belt met liefde en plezier, maar ze heeft liever dat u mailt of chat

Guus Meeuwis stapt al dichtend mét zonder jas naar buiten

15 maart Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied. Het was een nacht waarvan Guus Meeuwis dacht ­dat-ie hem nooit beleven zou, maar het gebeurde toch. Want sinds deze week mag de Tilburgse zanger zich de beste tekstdichter van het land noemen.