‘Marsman heet ze. En ze hangt aan de Interpolistoren’

Martinus Veltman, van grijze muis tot Nobelprijs­win­naar

9 januari WAALWIJK - Martinus Veltman, kind van de regio en in 1999 winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde, is maandag overleden. Als zijn naam ergens viel, voelde ik altijd een zekere trots. Wij waren immers ooit allebei aan het Moller verbonden, al was dat niet tegelijkertijd. Ik als leerling, hij als leraar. Dat is net zoiets als je thuis op de bank één voelen met de spits van RKC die op tv scoort. Onzin, maar het voelt lekker en zo werken die dingen nu eenmaal.