Massaal op zoek naar hoogtepunt van geluk

We leven momenteel in een tijd waarin we met z’n allen zogenaamd­hoogtepuntziek lijken te worden, in onze zoektocht naar geforceerd geluk. Dat gegeven is voor sommige mensen lastig te erkennen. Want, wat is er mis met persoonlijk streven naar geluk? Op zich niets. Het geeft echter wel te denken of het streven naar ons hoogst haalbare gevoel van welbevinden nog voortkomt uit een diep intrinsiek verlangen, of dat we dreigen ongelukkig te worden wanneer er niet oneindig geshopt wordt langs alle bijzondere bucketlistopties die tegenwoordig voor iedereen bereikbaar lijken te zijn.