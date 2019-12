Matten bij KidsPlaza: in de ballenbak kwam ook het viswijf in mij naar boven

Alleen op de kamer in het ziekenhuis of liever op een zaaltje?

29 november We waren in het huis dat in de zomer van 2016 even ons thuis was. Daar – in het Ronald McDonald Huis in Nijmegen – logeerden we destijds omdat onze jongste een paar honderd meter verderop in het ziekenhuis lag. En nu waren we hier omdat ons mam sindsdien gehaakte spulletjes verkoopt vóór dat goede doel.