Meer jongerenwerk, wat minder jeugdzorg

FC Den Bosch is zijn eigen Paard van Troje

7:14 FC Den Bosch is de vleesgeworden Wet van Murphy geworden. En dan in meest letterlijke zin. De Wet van Murphy wordt vaak beschreven als: alles wat fout kan gaan, zal fout gaan. Maar de exacte omschrijving van Edward A. Murphy (1918-1990) luidt: if there is any way they can do it wrong, they will (als er een manier is waarop ze het verkeerd kunnen doen, zullen ze dat ook doen).