Meer kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen. Ze verdienen onze steun

Waarom - helaas - straks met corona ook onze saamhorig­heid verdwijnt

24 mei Net voordat ik bij de bakker naar binnen wilde stappen, draaide de zich van de balie af. Met haar verse brood in de hand, zette ze koers naar de uitgang. Ik bleef buiten, zette een stap naar achter en in een fractie van een seconde raakten onze blikken elkaar. Eén van de wonderen die wij als mens in ons dragen, is dat onze ogen in een oogwenk en zonder woorden een heel gesprek kunnen voeren.