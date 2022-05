COLUMN To beat or not to beat: Shakespea­re helpt een handje mee

In de eredivisie blijven of niet in de eredivisie blijven. Dat is de vraag. To beat F.C. Utrecht or not to beat F.C. Utrecht. En dan ook nog moeten hopen op de juiste sterfscènes elders. De voetbalcompetitie krijgt een plotslot waar Shakespeare een ganzenveerpuntje aan kan zuigen. Drama to the max, zondagmiddag.

14 mei