Mening | De grootste fout was het sluiten van alle grenskantoren

Van de hoofdredac­teur: Was er een aardbeving dan? Waarom nieuwsmij­den niet (altijd) erg is

Twee dagen nadat de hele wereld werd opgeschrikt door de aardbeving, keek ik in een vragend gezicht. Wat was er dan, een aardbeving? Zeventien jaar, de hele dag een telefoon in zijn hand, maar dit was hem toch ontgaan. Hij trok een ongelukkig gezicht. ‘Dat volg ik allemaal niet, ik word daar zó depressief van...’