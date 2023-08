Mening | De wijze van reageren op een krant met een ander geluid was bijna extremistisch

Lezersbrieven Mening | De zachte G. Leren we het nou nooit af?

Onlangs had ik een zakelijk videogesprek met een mevrouw die ik niet eerder had ontmoet. Ik merkte op dat zij een lichte Limburgse tongval had. Ja, ze had haar wortels in Midden-Limburg liggen. Maar ze dacht toch werkelijk dat ze dat had afgeleerd, gaf ze schuldbewust toe. Omdat ze al bijna 30 jaar in Amsterdam woonde. Kennelijk mag je je afkomst niet laten blijken als je woont of werkt in de Randstad en er van oorsprong niet vandaan komt. Vooral de provincies ten zuiden van het rivierengebied komen er bekaaid vanaf. Terwijl dialect mede identiteit bepalend is. Identiteit die je niet hoeft, nee, niet hoort te verloochenen.