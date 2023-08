Mening | De zachte G. Leren we het nou nooit af?

Opinie | Wijs niet te snel naar de landbouw; water vraagt om een integrale aanpak

Heel goed dat het Brabants Dagblad aandacht geeft aan het gebruik van water, en ook dat het leidt tot opinies van lezers [BD 8 juli; ‘Boer pompt in een uur op waar wij 10 jaar over doen’]. Het vraagt helaas wel om enige zorgvuldigheid, want, om maar meteen duidelijk te maken, water vraagt een integrale benadering, en eenzijdige belichting, zeker via politici, is heel gevaarlijk.