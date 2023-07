Mening | Discussie over genderneutrale toiletten kent vele kanten

Slowen? Dat ging onze prépuber dus echt niet doen, hè

Motorcrossen, ijskarten, olifanten verzorgen en turnen op een paard. Zomaar een greep uit de activiteiten die onze kinderen op feestjes van klasgenootjes hebben gedaan. Gingen wij in vroeger gewoon zwemmen in het plaatselijke buitenbad of los tijdens een speurtocht in het bos, de feestjes anno 2023 zijn niet zelden over de top.