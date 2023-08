Mening | Donald Duck bedekt zijn achterste blote veren

Lezersbrieven Mening | Bewoners: wij hebben dorst! Kom met een slang of met wat emmers

Hallo Bosschenaren, ik ben een boom in het centrum van Den Bosch en ik heb gisteren water gekregen van een aardige bewoner. Heerlijk! En net op tijd, want ik stond al heel lang droog. Maar kunnen jullie dit ook niet gaan doen voor mijn soortgenoten in de stad, met een slang of wat emmers moet dit toch lukken? Organiseer iets, zet het in de buurtapp of op Facebook. Kies een boom uit met een aantal buurtbewoners en zet desnoods met een briefje op de boom: ‘Deze boom is geadopteerd door de volgende huisnummers’. Kunnen (flat)bewoners nabij een park ook niet de handen ineen slaan voor mijn vrienden aldaar? En kan de gemeente ook nog ondersteunen, bijvoorbeeld pompen leveren om water uit een sloot of plas te halen? Doe in ieder geval iets, in plaats van lijdzaam toe te zien hoe we het loodje leggen. Wij zijn zo belangrijk voor de koelte in de stad.