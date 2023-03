Mening | Een stadionverbod, hier en waar dan ook ter wereld

Jouw mening Verstandig als je nog gauw even een prik haalt voor carnaval

Kan het coronavirus ons nog een keer nekken, zoals drie jaar geleden, toen het virus vrij spel had tijdens het feest der feesten? Volgens Jean-Luc Murk, arts-microbioloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, is de kans om een ander virus op te lopen en daar goed ziek van te worden veel groter. ,,We hebben alleen al drie soorten griepvirus waar je behoorlijk ziek van kunt worden.” Heeft het dan nog zin om nu snel een prik te halen? Jazeker. Een coronavaccin geeft meteen bescherming, hoewel het bij de een wat langer duurt dan bij de ander voordat de bescherming optimaal is. Of bederft al dat gedoe de voorpret?