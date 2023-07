Mening | Ik heb geen complexen of trauma’s van Barbie opgelopen

Column Het wordt nu tijd dat Poetin ook zelf eens aan de beurt komt

Dezer dagen betrap ik mij op een weinig verheffende gedachte die volstrekt strijdig is met de geweldloosheid waar ik me graag op laat voorstaan: in toenemende mate hoop ik dat Poetin nu maar eens goed te grazen wordt genomen. Echt dood hoeft hij nou ook weer niet, ik denk meer aan: een flink pak slaag en dan opbergen in zijn geliefde Goelag Archipel.