Mening | Nu al tobben over hoe het verder moet

Sweet Caroline, welke boeren vertegen­woor­dig jij?

De vaak verguisde columnist van het Brabants Dagblad, Tony van der Meulen, ontmaskerde vorige week in een prachtige column de kieswijzer Geefboerentoekomst [BD 7 maart]. Caroline van der Plas, de aimabele voorvrouw van de BBB, werd door hem treffend ‘de koningin van het boerenbedrog’ genoemd. In Nederland ‘leven’ 18 miljoen landbouwdieren (varkens, rundvee, schapen, melkvee) en ruim 100 miljoen kippen. Caroline stelt dat ‘wij straks niet meer te eten hebben als we doorgaan de boeren zo te pesten’. Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld, dus het meest wat we produceren wordt naar vele landen in de wereld versleept. Sweet Caroline scoort wel erg goedkoop met dit argument. Als je weet dat het aantal grotere vleesvarkensbedrijven (> 3.000 stuks) voor bijna 55 procent van het totaal aantal vleesvarkens zorgen, praten we dan over boeren of over industrieën? In de melkveehouderij is het gemiddeld aantal dieren per bedrijf toegenomen van ruim 300 in 2000 naar bijna 1.100 in 2018. En daar zitten ook grote jongens tussen met vele duizenden geiten. Op tv en in ander media worden gelikte reportages gemaakt over boerenbedrijven die derde of vierde generatie boeren zijn en steeds aan een verdergaande schaalvergroting hebben moeten meedoen om te overleven. Dat dit mede onder druk van de Rabobank, de agrimaffia, de boerenlobby en nog in het recente verleden het CDA, gebeurde, wordt niet vermeld. Bijna iedereen kan sympathie opbrengen voor die hardwerkende boeren in hun familiebedrijven. Waarom wordt in interviews niet aan Sweet Caroline gevraagd wie de boer is die zij vertegenwoordigt? Zijn dat de familiebedrijven of juist ook de agro-industrieën? Of wil zij à la Yvonne Jaspers alleen maar politiek scoren door haar eigen knusse versie van ‘Boer zoekt Vrouw’ te promoten? Sweet Caroline, good times never seemed so good.