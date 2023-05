Mening | Politici doen over minister Wiersma het zwijgen toe

Lezersbrieven Mening | Niet op Gerrit Poels gaan ‘zitten’, je moet tegen hem aanlopen

Nu is dan ook die sterke, intelligente en eigenzinnige Gerrit Poels overleden. De kracht van Poels zat niet alleen in zijn toewijding om anderen te helpen, maar ook in het lef om ergens iets van te vinden en zo een eigen spoor te trekken. Meer nog dan zijn nachtelijke fietstochten bewonderde ik zijn gedrevenheid contact te houden met mensen die steeds weer in uitzichtloze situaties leken terug te vallen. Probeer het maar eens. Er is altijd veel sympathie geweest voor Gerrit Poels en zijn werk. Tilburg is trots op broodpater Gerrit Poels. Hoewel bepaald geen doetje was hij een onomstreden Tilburger. Welke publieke persoon doet hem dat na! Veel mensen vinden, net als ik, daarom een eerbetoon op zijn plaats. Al snel werd er geschreven dat een standbeeld niet passend is, maar een ‘benkske’ in het Spoorpark wel. Met alle respect, maar ik vermoed dat een benkske de kortste weg naar de vergetelheid is. Poels en zijn gedachtengoed verdienen beter. Je moet niet op Gerrit Poels gaan ‘zitten’, je moet tegen hem aanlopen.